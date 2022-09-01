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Стенд Тюменской области популярен на X межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге

Губернатор, 16:34 13 сентября 2022

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Стенд Тюменской области пользуется популярностью на Х межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа "Агропром Урал", которая проходит в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября. На ней представлены сыр из села Луговое, дикоросы из Вагая, квартетовские конфеты и многое другое, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Также последние достижения продемонстрировали ученые. Например, новые сорта корма для рыб, благодаря которым они растут быстрее, или как с помощью УЗИ определить состояние здоровья осетра.

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

"АПК Тюменской области развивается. Мы по-прежнему обеспечиваем себя всеми основными видами продуктов и выпускаем даже больше, чем нужно. Наши овощи, молоко, масло, конфеты хорошо знают потребители как соседних регионов, так и зарубежных стран. В 2022 году, несмотря ни на какие ограничения, у нас вырос экспорт", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона уверен, что этот тренд продолжится в будущем. Спрос на продукты растет во всем мире, поэтому сельское хозяйство остается привлекательным для инвесторов.

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# Александр Моор , АПК

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