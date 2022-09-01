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Надругавшегося над девочкой в Тюмени насильника задержали 38 лет спустя

Происшествия, 18:23 13 сентября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 38 лет назад в Тюмени, задержан житель Элисты, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, обвиняемый, живший тогда в Тюмени, 18 октября 1984 года увидел на улице девочку, силой затащил ее в подвал и совершил с ней действия сексуального характера.

После этого мужчина покинул город. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Личность подозреваемого была установлена по совпадению ДНК злоумышленника с образцами отбывавшего наказание в Республике Калмыкия.

Ранее судимый 62-летний мужчина был задержан по месту жительства в Элисте. Ему предъявлено обвинение. На допросе мужчина признал свою вину. Допрошена потерпевшая, проведено опознание обвиняемого, назначен комплекс экспертиз.

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# изнасилование , уголовное дело

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