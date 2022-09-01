Александр Моор: сфера АПК остается инвестиционно привлекательной

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агропромышленный комплекс остается инвестиционно привлекательной сферой, несмотря на экономические сложности мирового масштаба. Это касается не только Тюменской области, но и всей страны.

Таким мнением поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на X межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

"В текущем году интерес к новым проектам в сфере АПК будет возрастать. Во-первых, это связано с тем, что идет большой мировой спрос на продукты, цены на них имеют тенденцию к росту. Это дает инвесторам уверенность в том, что их проекты будут окупаемы", - отметил губернатор.

Кроме того, российская экономика диверсифицируется. Если раньше предприятия поставляли свою продукцию на Запад, то в ближайшее время будут больше отправлять на Восток.

"Тюменская область в этом смысле выгодно расположена. Именно поэтому недавно было подписано соглашение о реализации большого проекта по созданию зернового коридора. И самый западный элеватор этого проекта будет в Тюменской области", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева