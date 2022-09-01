  • 13 сентября 202213.09.2022вторник
  • USD60,4568
    EUR61,3127
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: сфера АПК остается инвестиционно привлекательной

Губернатор, 19:39 13 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агропромышленный комплекс остается инвестиционно привлекательной сферой, несмотря на экономические сложности мирового масштаба. Это касается не только Тюменской области, но и всей страны.

Таким мнением поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на X межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

"В текущем году интерес к новым проектам в сфере АПК будет возрастать. Во-первых, это связано с тем, что идет большой мировой спрос на продукты, цены на них имеют тенденцию к росту. Это дает инвесторам уверенность в том, что их проекты будут окупаемы", - отметил губернатор.

Кроме того, российская экономика диверсифицируется. Если раньше предприятия поставляли свою продукцию на Запад, то в ближайшее время будут больше отправлять на Восток.

"Тюменская область в этом смысле выгодно расположена. Именно поэтому недавно было подписано соглашение о реализации большого проекта по созданию зернового коридора. И самый западный элеватор этого проекта будет в Тюменской области", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , АПК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 13.09.2022Александр Моор: сфера АПК остается инвестиционно привлекательной
16:34 13.09.2022Стенд Тюменской области популярен на X межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге
15:59 13.09.2022Александр Моор назвал импортонезависимость важнейшей задачей АПК
13:13 13.09.2022Александр Моор: агропромышленный комплекс региона готов к новым проектам