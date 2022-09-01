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В 490 объектах соцкультбыта Тюменской области подключили отопление

Общество, 19:07 13 сентября 2022

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

В 490 объектах соцкультбыта Тюменской области появилось отопление по данным на 13 сентября. В их числе 149 школ, 68 детских садов и 27 больниц, сообщает информационный центр регионального правительства.

Решение о начале отопительного периода принято уже в 14 муниципальных образованиях Тюменской области, в частности, в четырех городских округах и десяти районах.

В жилых помещениях этих муниципалитетов должна обеспечиваться нормативная температура воздуха не ниже плюс 20 градусов (в угловых комнатах - плюс 22 градуса).

В остальных муниципальных образованиях такие решения ожидаются в течение двух недель.

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# отопительный сезон , отопление

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