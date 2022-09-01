Тепло в дома жителей Тюмени поступит по графику в течение шести дней

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Отопление в дома жителей Войновки и Восточного микрорайона в Тюмени поступит 14 сентября, в остальные районы – по графику до 19 сентября, сообщает УСТЭК.

15 сентября тепло включат в домах на Лесобазе, и в районе КПД до Холодильной. В районе Зареки и центре города от Холодильной до Красина отопление появится 16 сентября.

17 сентября включат отопление в районе МЖК, в микрорайонах от ул. Монтажников до Мельникайте, 18 сентября – в районах Червишевского и Московского трактов от Мельникайте до Парковой, 19 сентября – в районах Маяка и дома Обороны.

Ранее глава города Руслан Кухарук подписал постановление о начале отопительного периода 2022 – 2023 годов с 14 сентября. В течение шести дней тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны города. Запуск производится только при наличии у потребителей акта и паспорта готовности системы отопления. График включения тепла размещен на сайте ao-ustek.ru.

"Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона, за межотопительный период проведены гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые плановые мероприятия, профилактические работы на котельных, ревизия оборудования, капитальные ремонты и реконструкции", - сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Напомним, тюменские дома, социальные объекты, офисные здания, производственные помещения обеспечиваются теплом из нескольких источников. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие – от котельных. Свыше 3 тыс. объектов снабжает тепловой энергией ТЭЦ-2 и более 4 тыс. объектов – ТЭЦ-1.

Когда начинается отопительный сезон, ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счёт повышения объема сетевой воды и ее параметров, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ.