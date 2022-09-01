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Тюменская область показала высокий процент самообеспеченности сельхозпродукцией среди регионов УФО

Экономика, 15:34 14 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает первое место по самообеспеченности яйцами, второе - по картофелю и молоку среди регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на открытии Х Межрегиональной агропромышленной выставки в Екатеринбурге.

В ходе окружного совещания по вопросу развития агропромышленного комплекса полпред поставил приоритетные задачи перед главами регионов УФО. "Главная задача - это, конечно, очень качественно провести уборочные работы", - заявил Якушев.

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Он также подчеркнул, что необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объемы использования качественных семян и гибридов, развивать систему агрострахования. Это необходимо, чтобы повысить индекс производства продукции сельского хозяйства.

Полпред добавил, что у регионов УФО есть потенциал по развитию некоторых сельхознаправлений, например, в выращивании и овощей закрытого грунта и яблок.

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# АПК , Владимир Якушев , УФО

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