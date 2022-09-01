300 маленьких сосен высадят на экосубботнике в Ишиме

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Около 500 сотрудников 30 трудовых коллективов Ишима выйдут на всероссийский экосубботник в "Березовую рощу" 16 сентября в 14 часов. Они наведут порядок, уберут мусор, сухие ветки и листья, и высадят 300 сеянцев сосны на прилегающей к роще территории.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Он отметил, что мероприятие проходит в рамках сразу двух акций: "Зеленая Россия" и "Сохраним лес". И пригласил присоединиться к уборке и высадке всех желающих.

"Приходить нужно со своим инструментом, а мы обеспечим участников мешками и репеллентами, организуем вывоз мусора. Кроме того, для трудового десанта приготовят горячий чай и вкусные булочки", - сказал замглавы.

Борис Долженко добавил, что маленькие сосны украсят также территории учреждений социальной сферы. В школах к высадке деревьев присоединятся ученики.

По словам руководителя, экосубботники проводятся в Ишиме ежегодно и стали доброй городской традицией.

Напомним, "Березовая роща" - это памятник природы регионального значения, который признан особо охраняемой природной территорией. Помимо берез, на территории распространены сосны, клены и караганы.

Инна Кондрашкина