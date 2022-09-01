Выставки художниц из Нижнего Тагила и Магнитогорска откроются в тюменском драмтеатре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие выставок "Люда Орлова. Жизнь в формате пленэра" и "Мария Лебедева. Дороги моих побережий" состоится в Тюменском драматическом театре 18 сентября. Выставки продлятся до середины октября 2022 года, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Художница Людмила Орлова из Нижнего Тагила работает в технике живописи акрилом, масляной живописи как в классической, так и в авторской технике жидкого письма. На второй выставке гости смогут увидеть работы Марии Лебедевой из Магнитогорска. Она работает преимущественно в технике акварели.