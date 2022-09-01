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Около 200 тюменцев выступят в чемпионате и первенстве по спортивной борьбе

Спорт, 08:15 16 сентября 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 200 юных тюменцев примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по спортивной борьбе 18 сентября. Спортсмены выступят в различных весовых и возрастных категориях, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

На соревновательный ковер выйдут воспитанники спортивных школ № 3 и "Прибой", центра "Бригантина", спорткомплекса "Дорожник". Городское первенство даст возможность юным участникам повысить спортивные разряды и побороться за место в составе сборной города Тюмени.

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# борьба , первенство Тюмени

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