Около 200 тюменцев выступят в чемпионате и первенстве по спортивной борьбе

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 200 юных тюменцев примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по спортивной борьбе 18 сентября. Спортсмены выступят в различных весовых и возрастных категориях, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

На соревновательный ковер выйдут воспитанники спортивных школ № 3 и "Прибой", центра "Бригантина", спорткомплекса "Дорожник". Городское первенство даст возможность юным участникам повысить спортивные разряды и побороться за место в составе сборной города Тюмени.