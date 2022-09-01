"Газпромнефть-Ямал" оснастил телескопами лабораторию Физико-математической школы

| предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал", автор фото Андрей Сергиенко | предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал", автор фото Андрей Сергиенко

Космические явления будут изучать с помощью новейших телескопов воспитанники областной физико-математической школы в новом учебном году. Оборудование приобретено при финансовой поддержке "Газпромнефть-Ямала" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

В сентябре в учебном заведении начал работу региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение". Ключевое место в нем отводится лаборатории физических явлений, оснащенной мощными телескопами.

Здесь юные астрономы будут проводить наблюдения и эксперименты. Мощности оптики хватит, чтобы рассматривать и делать снимки колец Сатурна, Большого Красного Пятна в атмосфере Юпитера, солнечного затмения и других явлений. Оборудование рассчитано на работу в группах от пяти до семи человек.

В течение учебного года для детей также организуют курс "Метапредметный эксперимент", где они начнут подготовку научно-исследовательских проектов для участия в значимых интеллектуальных турнирах. Среди них конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы", Балтийский научно-инженерный конкурс, форум "Шаг в будущее" и другие.

Добавим, областная физико-математическая школа – официальный партнер федерального образовательного центра "Сириус", действующего на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Совместно с ним компания "Газпром нефть" ежегодно проводит интеллектуальный турнир для старшеклассников "Умножая таланты". В проекте уже приняли участие более 15 тыс. одаренных школьников из восьми регионов страны.

"Благодаря сотрудничеству с правительством Тюменской области "Газпромнефть-Ямал" последовательно реализует ответственную социально-ориентированную политику на территории региона. Мы стараемся на начальных этапах принимать участие в подготовке молодого поколения к профессиональной деятельности по техническим специальностям, в том числе в нефтяной отрасли", – прокомментировал технический директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

По словам заместителя губернатора, директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, взаимодействие с "Газпромнефть-Ямалом" – пример успешного сотрудничества, главной целью которого является развитие перспективных направлений в образовании. Компания организовала закупку и поставку новейших телескопов для лаборатории физических явлений, что позволит школьникам не только изучать космические процессы, но и проводить исследования, разрабатывать собственные проекты. Качественное и современное оснащение школы поможет ребятам проявить способности, создать полноценное пространство для самореализации, найти путь к будущей профессии".

| предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал", автор фото Андрей Сергиенко | предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал", автор фото Андрей Сергиенко

Информация предоставлена ООО "Газпромнефть-Ямал"

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