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Очаг горящего торфа пытаются ликвидировать в с. Армизонское Тюменской области

Происшествия, 14:52 15 сентября 2022

из Telegram-канала главы Армизонского района Александра Робканова | Фото: из Telegram-канала главы Армизонского района Александра Робканова

Очаг горения торфа глубиной до двух метров пытаются ликвидировать в с. Армизонское Тюменской области. Об этом сообщил глава Армизонского района Александр Робканов в своем Telegram-канале.

Задымление создает много проблем для жителей районного центра, а решений и способов ликвидации торфяных возгораний ограниченно мало. Причиной появления очага стал весенний поджог жителями села, которые отдыхали на природе.

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# возгорание , торф

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