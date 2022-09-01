Очаг горящего торфа пытаются ликвидировать в с. Армизонское Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала главы Армизонского района Александра Робканова | Фото: из Telegram-канала главы Армизонского района Александра Робканова

Очаг горения торфа глубиной до двух метров пытаются ликвидировать в с. Армизонское Тюменской области. Об этом сообщил глава Армизонского района Александр Робканов в своем Telegram-канале.

Задымление создает много проблем для жителей районного центра, а решений и способов ликвидации торфяных возгораний ограниченно мало. Причиной появления очага стал весенний поджог жителями села, которые отдыхали на природе.