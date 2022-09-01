700 участников объединит тюменский диктант "Я - гражданин: культурный суверенитет"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

700 участников соберет общественно-политический диктант "Я - гражданин: культурный суверенитет" в ходе "Креативной недели" в начале октября, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Подобный диктант в формате тестирования организуют в регионе в четвертый раз. В 2019 году вопросы касались ключевых положений конституционного права России, в 2020 году к юридическим вопросам прибавились задания о добровольчестве и формах позитивной гражданской реализации в обществе. В 2021 году основными стали "Знание избирательного права" и "Финансовая грамотность".

В новом сезоне организаторы выбрали идеи и концепции российских философов и значимых мыслителей. "В современных условиях стратегически важным становится экспорт культурного кода и ценностных ориентиров. Это ключевое условие для формирования полноценного гражданского общества и гражданской культуры", – отметил председатель Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер.

Диктант планируют провести оффлайн и онлайн в начале октября в ходе "Креативной недели". Каждого участника наградят индивидуальным "Портретом гражданина", отражающим уровень знаний.