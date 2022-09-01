Ермаково поле и музей Дунина-Горкавича тоболяки и гости города могут посетить бесплатно до 23 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные экскурсии для жителей и гостей города будут проходить в Тобольске в рамках празднования Всемирного дня туризма до 23 сентября. Обязательна предварительная запись, сообщает тобольская администрация.

18 сентября состоится экскурсия в ботанический сад "Ермаково поле" (ул. Крупской, 23). Место сбора – у кассы в 12 часов 30 минут. 19 сентября – в Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие (ул. С. Ремезова, стр. 89). Сбор в фойе - в 14 часов. В этот же день, но в 18 часов, жителей и гостей ждут в СМК "Тоболяков Бессмертный полк" на площади Победы. Сбор гостей - у мемориала "Вечный огонь".

Музей изучения и освоения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича откроет свои двери 20 сентября в 14 часов. Параллельно экскурсия начнется в музее фабрики художественных косторезных изделий ООО "ТФХКИ". А в 18 часов всех ждут на территории Тобольского кремля, 20 и 22 сентября - в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова. Начало – в 16 часов.

Музей печати (ул. Октябрьская, стр. 39) приглашает гостей 21 сентября в 17 часов, а музей истории боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка - 22 сентября в 16 часов.

Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 8 (3456) 24-69-70 с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов. Перерыв на обед - с 13 до 14 часов. Также можно направить заявку на электронный адрес комитета по развитию туризма департамента по культуре и туризму администрации Тобольска: admturizm@mail.ru.

Возрастное ограничение: 12+