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В Тюменской области востребованы строители, учителя и работники торговли

Общество, 15:09 16 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли. В этой сфере по данным на 15 сентября заявлено 4,5 тыс. вакансий, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Востребованы и "рабочие" профессии. В их числе водитель автомобиля, монтажник, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, производитель работ, плотник, бетонщик, машинист экскаватора, водитель вездехода, электросварщик ручной сварки, облицовщик-плиточник, машинист крана автомобильного.

Также около 10 тыс. вакансий заявлено в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах и образовании. В частности, нужны операторы птицефабрик и механизированных ферм, зоотехники, операторы линейного производства пищевых продуктов, оцинковщики, арматурщики, машинисты самоходного катка, монтажники систем вентиляции и кондиционирования воздуха, трактористы, электромонтажники, учителя-предметники.

Всего с начала 2022 года в органы занятости населения обратились 45 тыс. 780 человек, трудоустроено 31 тыс. 745 человек, 1 тыс. 682 человека направили на профессиональное обучение. При этом работодателями заявлено более 26,2 тысяч вакансий.

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# вакансии , занятость населения

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