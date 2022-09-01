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14 населенных пунктов Тюменской области обеспечат связью и интернетом в 2022 году

Общество, 15:21 16 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Базовые станции стандарта 4G установят в 14 населенных пунктах Тюменской области в 2022 году. В 2021 году 360 населенных пункта обеспечили связью и улучшили характеристики подключения, сообщает информационный центр регионального правительства.

"На данный момент процент доступа к сотовой связи и интернету в социально значимых объектах Тюменской области, участвующих в региональной программе "Информационная инфраструктура", составляет сто процентов. Мы продолжаем развивать информационную инфраструктуру малых населенных пунктов", - рассказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Добавим, в Тюменской области работают 411 бесплатных коллективных WI-FI-точек доступа. Из них TyumenFree — 207 точек, 204 — в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". В 2021 году появилось 29 точек доступа к интернету.

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# Интернет , сотовая связь

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