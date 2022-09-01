Школьников из Тобольского района наградили за создание плавающего робота-эколога

| Фото: группа РДШ | "Малозоркальцевская СОШ" Тобольский район во ВКонтакте | Фото: группа РДШ | "Малозоркальцевская СОШ" Тобольский район во ВКонтакте

Девятиклассникам Семену Мальгину, Никите Созонову и Юрию Доценко из Малозоркальцевской школы Тобольского района вручили награды за создание плавающего робота-эколога.

Семен и Никита заняли третье место на Всероссийском научном фестивале "Рободрон", который проходил с 8 по 11 сентября в Санкт-Петербурге. Юрий стал лауреатом IX Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели" в номинации "Робототехника". Его наградили в Госдуме России в Москве.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Алексей Цейнер, робот умеет отбирать пробы воды в труднодоступных участках естественного водоема. Он устанавливается на управляемый аэроглиссер и с его помощью легко передвигается по воде.

"Проект не завершен, в ближайшее время мы планируем создать онлайн-карту, где будет отражена информация о проблемных местах по результатам наших проб. Например, у нас есть река Аремзянка с пятью проблемными квадратами. Мы будем брать пробы воды, заносить данные в компьютер, а потом следить за изменениями – в положительную сторону они идут или отрицательную. Планируем, чтобы все это происходило автономно", - пояснил он.

Отметим, это не первое участие учеников Малозоркальцевской школы в соревнованиях. В разные годы они становились призерами и победителями областных и Всероссийских конкурсов в робототехнике, программировании и 3D-моделировании.

Виктория Макарова