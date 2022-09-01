"Справедливая Россия – за правду" поддержала внесение поправок в закон об образовании

| Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду" | Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду"

Поправки в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в части регулирования стоимости платных образовательных услуг внесла фракция "Справедливая Россия за правду" на рассмотрение Госдумы. Одним из соавторов документа стал депутат от Тюменской области, представитель фракции "Справедливая Россия – за правду" Александр Ремезков.

"Мы считаем, что для студентов вузов плата за знания должна быть справедливой, полностью соответствующей затраченным учебными заведениями усилиям на их обучение. Поэтому предложили установить возможность снижения стоимости платных образовательных услуг в том случае, когда образовательная организация в соответствии с решением уполномоченного федерального органа переходит исключительно на дистанционное обучение с применением электронных образовательных технологий", - пояснил Александр Ремезков.

Он отметил, что ранее россияне уже пережили такой опыт в разгар пандемии, когда студенты, заплатившие за возможность обучаться очно, вынуждены были обучаться дистанционно. Поэтому на будущее должен быть создан законодательный механизм для того, чтобы граждане платили только за реально оказанные им образовательные услуги.

Говоря в целом о старте осенней сессии в Госдуме России, Александр Ремезков подчеркнул, на первое пленарное заседание парламента вынесли на рассмотрение сразу несколько законопроектов, прямо или косвенно влияющих на систему образования.

"Сегодня крайне важно создать стимулы для тех, кто вкладывается в развитие среднего профтехобразования в нашей стране. Поэтому наша фракция поддержала принятый Госдумой в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 286.1 части второй Налогового кодекса РФ" (в части расширения перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета). Поправки дадут регионам возможность предоставлять налогоплательщикам право на применение инвестиционного налогового вычета в объеме тех расходов, которые они понесли, закупая оборудование или перечисляя деньги организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования. Мы считаем, что сегодня особенно важно поддержать бизнес, который инвестирует средства в подготовку высоквалифицированных специалистов, способных обеспечить импортозамещение и технический суверенитет нашей страны", - прокомментировал депутат.

Также приняты поправки в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в части введения федеральных основных общеобразовательных программ. Они создают механизм повсеместного применения государственных стандартов образования. Обязательными для применения во всех школах страны станут федеральные рабочие программы по русскому языку, литературе, истории, обществознании, географии и основам безопасности жизнедеятельности, а также федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы, сообщает пресс-служба партии.

"В нынешней геополитической ситуации либеральная самодеятельность в сфере образования и эксперименты с сочинением собственных программ обучения неуместны. Вне зависимости от того с какой колокольни смотрят на окружающее администрации государственных и частных школ, наши дети должны получать знания о родной стране и мире без искажений исторической правды и объективной реальности. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы образование в нашей стране было по-настоящему качественным и доступным для россиян", - добавил Александр Ремезков.