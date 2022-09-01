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Галерея победителей конкурса "Моя идея" откроется на набережной 17 сентября

Общество, 09:12 17 сентября 2022

Пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: Пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Галерея социальных проектов на тюменской набережной расскажет о победителях конкурса молодежных инициатив "Моя идея" 17 сентября.

Как сообщают организаторы, в 2022 году конкурс празднует свое десятилетие, за это время было поддержано более 200 инициатив на сумму более 16,5 млн рублей.

В галерее будут представлены фотографии руководителей проектов-победителей, а также снимки ярких моментов с реализаций. По QR-коду с помощью чат-бота можно узнать об итогах проектов-победителей и стать участником розыгрыша.

Отметим, что галереи появятся также в Ишиме и Тобольске.

Регистрация на участие в конкурсе "Моя идея" для муниципальных образований продолжается до 22 сентября, для студентов вузов и ссузов региона до 23 сентября. Награждение победителей из муниципальных образований пройдет 8 и 9 октября в мультицентрах "Моя территория" в Тобольске и Ишиме.

Защита проектов студентов пройдет второго октября в рамках Студенческого форума на базе отдыха "Пруд лесной". Победители конкурсов реализуют свои проекты до 1 декабря.

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# конкурсы , Моя идея

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