Галерея победителей конкурса "Моя идея" откроется на набережной 17 сентября
Галерея социальных проектов на тюменской набережной расскажет о победителях конкурса молодежных инициатив "Моя идея" 17 сентября.
Как сообщают организаторы, в 2022 году конкурс празднует свое десятилетие, за это время было поддержано более 200 инициатив на сумму более 16,5 млн рублей.
В галерее будут представлены фотографии руководителей проектов-победителей, а также снимки ярких моментов с реализаций. По QR-коду с помощью чат-бота можно узнать об итогах проектов-победителей и стать участником розыгрыша.
Отметим, что галереи появятся также в Ишиме и Тобольске.
Регистрация на участие в конкурсе "Моя идея" для муниципальных образований продолжается до 22 сентября, для студентов вузов и ссузов региона до 23 сентября. Награждение победителей из муниципальных образований пройдет 8 и 9 октября в мультицентрах "Моя территория" в Тобольске и Ишиме.
Защита проектов студентов пройдет второго октября в рамках Студенческого форума на базе отдыха "Пруд лесной". Победители конкурсов реализуют свои проекты до 1 декабря.