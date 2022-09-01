Девочку на электросамокате сбил автомобиль в Заводоуковске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП с участием детей произошли на дорогах Тюменской области 16 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул.50 лет ВДКСМ в с. Исетском грузовиком Volvo на нерегулируемом переходе сбита 14-летняя школьница. Девочка госпитализирована.

В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и "Лада". У девочки травма ноги.