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Девочку на электросамокате сбил автомобиль в Заводоуковске

Происшествия, 11:07 17 сентября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП с участием детей произошли на дорогах Тюменской области 16 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул.50 лет ВДКСМ в с. Исетском грузовиком Volvo на нерегулируемом переходе сбита 14-летняя школьница. Девочка госпитализирована.

В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и "Лада". У девочки травма ноги.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дети , ДТП

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