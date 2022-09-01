Народный арт-объект украсит колонны во дворе музейного комплекса в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народный арт-объект создали художницы Елизавета Коростелева и Полина Цаплина вместе с тюменцами. Сплетенные огромные полотна украсят колонны во внутреннем дворе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Работа над созданием арт-объекта длилась на протяжении недели. Присоединиться к процессу могли все желающие. Готовые фрагменты включили в большое общее полотно. В основе замысла – традиции ткачества и ремесел, связанных с пряжей, а также идея единения народа.

"С понедельника по пятницу все желающие могли подойти в музей и внести лепту в наш проект. От желающих не требовались никакие навыки и знания в области вязания крючком. Мы обучали базовым плетениям, в итоге познакомились с интересными людьми и занимательно провели время", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" одна из авторов идеи Елизавета Коростелева.

Желающих принять участие в создании арт-объекта в течение недели было много. Это и студенты, и посетители музея, которые пришли на выставки и разные мероприятия, добавила Елизавета Коростелева. Возраст волонтеров самый разный – молодые люди от 15 лет, пожилые женщины.

17 сентября авторов идеи ждет монтаж. Презентация проекта состоится 18 сентября в 15 часов.

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Инна Пахомова