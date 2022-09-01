24 пьяных водителя задержали инспекторы ГИБДД на дорогах Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семь пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Тюменской области 16 сентября. Еще 17 человек задержаны за пьяную езду в ночь на 17 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В с. Туртас 49-летний водитель без прав на "Ладе", которую одолжил у знакомого, поехал кататься по поселку. Показания алкотестера составили 1, 31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В с. Большое Сорокино задержан 24-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортом. Показания алкотестера - 0, 77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Аромашевском районе задержан 45-летний пьяный водитель на автомобиле Hyundai. Показания алкотестера - 0, 61 мг. Селянин пояснил, что по просьбе соседа повез его за сигаретами.