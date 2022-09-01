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Жительница Исетского района отдала мошеннику более 70 тысяч рублей

Происшествия, 13:14 17 сентября 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

72 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Исетского района. Как сообщает УМВД по Тюменской области, поняв, что ее обманом убедили оформить кредит, женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала следователю, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, он сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит.

Злоумышленник убедил жертву оформить кредитную карту и перевести с нее деньги на "защищенный" счет. Выполнив его требования, женщина перевела мошеннику всю кредитную сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество

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