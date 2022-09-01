Александр Моор принял участие в акции "Сохраним лес"

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в высадке молодых сосен на месте выгоревшего леса на территории Винзилинского лесничества неподалеку от с. Муллаши.

Больше 2 тыс. неравнодушных жителей присоединились к всероссийской акции "Сохраним лес". Глава региона поблагодарил активных тюменцев за участие в акции.

"Год назад на этом месте бушевал пожар. К сожалению, деревья погибли, пришлось вырубить. Вместо них на 18 гектарах высадили сегодня сеянцы сосны", - рассказал в своем Telegram-канале губернатор.

Он добавил также, что 2022 году планируется восстановить лес на 7 тыс. гектаров по всей Тюменской области.

"Для понимания масштаба – это почти 78 тюменских Гилевских рощ или 66 парков Гагарина", - отметил Александр Моор.