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Двое детей стали участниками двух ДТП в Тюменской области

Происшествия, 11:21 18 сентября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Двое детей стали участниками ДТП на дорогах Тюменской области 17 сентября. Один из подростков госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

15-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортом, на мотоцикле "Иж" выехал на встречную полосу на автодороге Черепаново-Антропово в Нижнетавдинском районе. Он столкнулся с автомобилем "Мицубиси". Молодой человек получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Около 23 часов на ул. Гагарина в поселке Винзили 16-летний подросток на автомобиле "Лада" сбил 32-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Пешеход получил травмы. Обстоятельства выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , подростки

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