Тюменцам предлагают присоединиться ко Всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут присоединиться ко Всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе "Человек идущий". Для участия необходимо собрать команду от 20 до 50 человек в своей категории и зарегистрироваться в мобильном приложении "Человек идущий".

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В сервисе будет происходит подсчет шагов каждого члена команды, а после сформируется рейтинг.

Комплектация команд возможна вплоть до старта основного этапа соревнований в середине октября.

Общероссийская программа повышения физической активности "Человек идущий" в этом году уже собрала более 1 тыс команд со всей страны. Всего в соревнованиях зарегистрировались более 27 тыс 600 участников из 397 городов.

Подробности на сайте состязаний.