Тюменские байкеры закроют мотосезон 1 октября
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Тюменские байкеры закроют мотосезон 1 октября. Старт автопробега намечен на 12 часов, сбор гостей начнется в 11 часов, сообщают организаторы.
Байкеры предлагают прокатиться от парковки у ТЦ "Рентал" до клубного дома НВ Ялуторовск в д.Сингуль Татарский. Всего предстоит проехать 130 км.
В кафе пройдет спортивно-развлекательная программа, награждение лауреатов "Русской версты", концерт и многое другое.
Подробности в группе по ссылке.