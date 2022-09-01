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Тюменские байкеры закроют мотосезон 1 октября

Общество, 17:16 18 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменские байкеры закроют мотосезон 1 октября. Старт автопробега намечен на 12 часов, сбор гостей начнется в 11 часов, сообщают организаторы.

Байкеры предлагают прокатиться от парковки у ТЦ "Рентал" до клубного дома НВ Ялуторовск в д.Сингуль Татарский. Всего предстоит проехать 130 км.

В кафе пройдет спортивно-развлекательная программа, награждение лауреатов "Русской версты", концерт и многое другое.

Подробности в группе по ссылке.

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# байкеры , мотосезон

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