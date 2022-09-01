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В Ишимском районе в лесу Красная горка заблудились две женщины и мужчина

Происшествия, 11:48 19 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, заблудившегося в лесном массиве Красная горка в Ишимском районе, вывели из леса спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"Прочесали" лесные дрожки на квадроциклах, а труднодоступные части леса прошли пешком. Мужчину обнаружили и вывели из леса", — рассказали в ТОСЭР.

16 сентября в этом же лесном массиве заблудились две женщины. Связь с потерявшимися присутствовала. С использованием сотовой связи и сигнальных громкоговорящих устройств маршрут женщин скорректировали. Они благополучно вышли в знакомые места.

Спасатели рекомендуют перед выходом в лес сказать родным, куда идете и когда вернетесь. Необходимо обязательно взять с собой мобильный телефон и проверить зарядку аккумулятора питания. Одеться следует ярко.

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