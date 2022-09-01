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Пьяный селянин поджег дом в поселке Голышманово

Происшествия, 12:46 19 сентября 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Неоднократно судимого жителя пос. Голышманово 1993 года рождения подозревают в умышленном поджоге двухквартирного дома. Пожар произошел ночью, к месту происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, по версии следствия причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, молодой человек дал признательные показания.

Пьяный селянин подошел к дому с бутылкой бензина. Облив им стену дома, он поджег ее, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Голышмановский городской округ , поджог , уголовное дело

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