  • 19 сентября 202219.09.2022понедельник
  • USD60,0316
    EUR59,8740
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

2 тыс. 455 м нового тротуара заканчивают строить в Метелево

Экономика, 14:08 19 сентября 2022

УПРАВляем городом вместе ВКонтакте | Фото: УПРАВляем городом вместе ВКонтакте

2 тыс. 455 м составила протяженность нового тротуара от поворота на садовые общества "Ласка", "Весна", "Париж" до дома № 4 по ул. Метелевской в жилом районе Метелево. Его готовность на 19 сентября – более 80 %, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Для пожилых и маломобильных пешеходов, мам с колясками, велосипедистов и самокатчиков бортовой камень у тротуара на подходе к остановкам понизили. Возле нового объекта разместят пешеходный переход, нанесут дорожную разметку и знаки.

Строительство тротуара завершат к концу октября. Комплекс проведенных работ, таких как укрепление обочины щебнем, укладка труб для пропуска воды под съездами, создание продольных и поперечных уклонов на дорожном полотне и обустроенном тротуаре, позволит обеспечить быстрый уход осадков осенью и растаявшего снега весной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожная безопасность , остановки , пешеходный переход , строительство тротуаров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:19 19.09.2022Спорткомплекс в с. Червишево Тюменского района отремонтируют к декабрю 2022 года
14:08 19.09.20222 тыс. 455 м нового тротуара заканчивают строить в Метелево
11:04 19.09.2022Фитинги и вечные трубы выпускает Тюменский завод для предприятий ТЭК
09:10 19.09.2022Тюменский цех по механической обработке изделий из металла и пластика работает со 100-процентной загрузкой