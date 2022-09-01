2 тыс. 455 м нового тротуара заканчивают строить в Метелево

| Фото: УПРАВляем городом вместе ВКонтакте | Фото: УПРАВляем городом вместе ВКонтакте

2 тыс. 455 м составила протяженность нового тротуара от поворота на садовые общества "Ласка", "Весна", "Париж" до дома № 4 по ул. Метелевской в жилом районе Метелево. Его готовность на 19 сентября – более 80 %, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Для пожилых и маломобильных пешеходов, мам с колясками, велосипедистов и самокатчиков бортовой камень у тротуара на подходе к остановкам понизили. Возле нового объекта разместят пешеходный переход, нанесут дорожную разметку и знаки.

Строительство тротуара завершат к концу октября. Комплекс проведенных работ, таких как укрепление обочины щебнем, укладка труб для пропуска воды под съездами, создание продольных и поперечных уклонов на дорожном полотне и обустроенном тротуаре, позволит обеспечить быстрый уход осадков осенью и растаявшего снега весной.