Тюменская область вошла в Топ-6 регионов с населением, предпочитающим спорт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в шестерку регионов-лидеров по доле населения, систематически занимающегося физкультурой. Таковы данные экспертов РИА Новости, которые составили рейтинг по приверженности населения к здоровому образу жизни.

"За прошедший 2021 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта РФ, составила 49,4 %, что на 3,97 пункта выше, чем годом ранее, - отмечено в сообщении. - Согласно этим данным, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой, являются Сахалинская область (61,7 %), Тамбовская область (59,5 %), Краснодарский край (58,8 %), Белгородская область (58,2 %), Тюменская область (56,4 %) и Дагестан (55,6 %)".

Эксперты РИА Новости отмечают, что в борьбе с вредными привычками наблюдаются некоторые положительные тенденции. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2021 году, 17,8 % россиян курят каждый день и 2,5 % — периодически, но не каждый день. По итогам 2020 года, 21,5 % жителей России курили.

Однако исследование показывает, что за прошедший год значительно ухудшилась ситуация с потреблением алкоголя. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2021 года в среднем по России составил 9,1 литра, что на 1,6 литра больше, чем годом ранее. В 2018-2020 годах этот показатель составлял 7,4-7,6 литра и существенно не изменялся.

При этом в 39 регионах (36 регионов в 2020 году) данный показатель ниже общероссийского уровня, но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в четырех субъектах РФ против 20 годом ранее.

Лидерами рейтинга по приверженности населения к здоровому образу жизни в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока.

В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

На первой и второй строчках бессменные лидеры рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни - Дагестан (98,4 балла) и Чечня (94,6). Следом за ними расположились Кабардино-Балкарская Республика (86,2 балла) и Республика Адыгея (84,4).

Также в первой пятерке рейтинга - Рязанская область (84,2 балла), чью высокую позицию эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий, низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда и невысоким уровнем смертности, обусловленной потреблением алкоголя.

В замыкающую рейтинг пятерку входят Еврейская автономная область (21,3 балла), Камчатский край (28,3 балла), Магаданская область (31,4 балла), Забайкальский край (32,7 балла) и Республика Хакасия (35,2 балла).