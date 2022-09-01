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Тюменским садоводам дали рекомендации по посадкам лука, чеснока, моркови под зиму

Общество, 15:02 25 сентября 2022

пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Садово-огородный сезон подходит к завершению. Тюменские дачники перерабатывают урожай, но многие растениеводы-любители уже занимаются сезонными посадками лука, чеснока, моркови, пока зима окончательно не вступила в свои права.

Специалисты Тюменского филиала Российского сельскохозяйственного центра советуют подойти к этому серьезному делу со всей ответственностью.

Очень важно, по их словам, выбрать не подтопляемый весной участок земли, подготовить землю под посадку. Желательно соблюдать севооборот: на одной и той же грядке лук и чеснок можно выращивать раз в три года. Если такой возможности нет то, во-первых, перед посевом озимых культур сеем сидераты. Самые доступные - горчица белая и овес: посеяли, пролили несколько раз и, когда образовалась зелёная масса, запахиваем в почву. Во-вторых, вносим удобрения, в состав которых входят фосфор и калий. В-третьих, посадив гряду и дождавшись устойчивых заморозков, разбросать по мёрзлой почве аммиачную селитру. Главное, чтобы не произошло потепления, иначе при оттаивании растения могут пойти в рост. Также можно под перекопку с сидератами использовать фосфорно-калийное удобрение лук-чеснок, норма расхода 40-60 грамм на квадратный метр площади. Фосфорно-калийная подкормка положительно влияет на зимостойкость, развитие хорошей корневой системы, вызревание луковиц и их лёжкость при хранении.

Лук и чеснок можно высаживать в одно время. Специалисты рекомендуют для посадки чеснока выбирать самые крупные зубчики и высаживать на глубину две высоты чесночной дольки, для луковичных это закономерность.

Морозы не страшны озимым сортам луковичных культур, если они хорошо укоренились. На зиму гряды с посадками можно замульчировать скошенной травой или опилками, но делать это нужно только после понижения температуры воздуха, по первому устойчивому холоду. Если закрыть посадки раньше, то это может спровоцировать рост, и растения пустят зелёные стрелки.

Многие селяне стали заниматься посадками под зиму моркови. Как известно, она "тугодум", семена всходят в течение месяца, поэтому, семена, посаженные с осени, напитываются влагой и всходят раньше.

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# дача , огород

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