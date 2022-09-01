Фильм о тружениках послевоенных лет сняли в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Документальный фильм "После войны..." о тружениках послевоенных лет сняли в Тобольском районе. Картина рассказывает о вкладе жителей сел в становление страны после Великой Отечественной войны, сообщает администрация Тобольского района.

В съемках фильма участвовали 17 жителей тобольских сел и деревень. Сцены снимали в Санниково, Прииртышском, Ворогушино, Ачирах и Полуянова.

Фильм подготовила региональная общественная организация спортивно-патриотический клуб "Движение", которая реализует проект "Отголоски моей земли" при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьера фильма "После войны..." состоится в Малозоркальцевском доме культуры 23 сентября в 14 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.