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Фильм о тружениках послевоенных лет сняли в Тобольском районе

Общество, 10:28 20 сентября 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Документальный фильм "После войны..." о тружениках послевоенных лет сняли в Тобольском районе. Картина рассказывает о вкладе жителей сел в становление страны после Великой Отечественной войны, сообщает администрация Тобольского района.

В съемках фильма участвовали 17 жителей тобольских сел и деревень. Сцены снимали в Санниково, Прииртышском, Ворогушино, Ачирах и Полуянова.

Фильм подготовила региональная общественная организация спортивно-патриотический клуб "Движение", которая реализует проект "Отголоски моей земли" при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьера фильма "После войны..." состоится в Малозоркальцевском доме культуры 23 сентября в 14 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# проекты , фильм

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