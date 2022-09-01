17 команд сыграют в баскетбол 3х3 на региональных соревнованиях

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

12 мужских и 5 женских студенческих команд примут участие в региональных соревнованиях по баскетболу 3х3, которые пройдут на базе Центра уличного баскетбола 20 и 21 сентября. Матчи пройдут среди команд ссузов и вузов юга Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Между собой поборются представители Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета. 20 сентября матчи начнутся в 14 часов, 21 сентября — в 12.

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Добавим, в Центре уличного баскетбола в это же время более 100 участников старше 24 лет посоревнуются за первенство Тюменской области по баскетболу 3х3.