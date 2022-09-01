Пять сотрудников тюменской энергетической компании прошли в финал конкурса "Лучший по профессии"

| Фото: из Telegram-канала главного управления строительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала главного управления строительства Тюменской области

Пять сотрудников блока капитального ремонта компании "ЭнергоТехСервис" прошли в финал конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", очный этап которого прошел на базе Тюменского завода энергетического оборудования, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

"Строительная отрасль — одна из самых продвинутых в стране. Во многом благодаря профессионализму участников сферы. Я говорю именно о профессионализме, как о методичном осознанном совершенствовании навыков, повышении квалификации, развитии в выбранной сфере", - сказал начальник управления Алексей Майер.

Очный этап конкурса состоял из нескольких заданий. Участникам предстояло ответить на 30 вопросов по производственной безопасности и сварочному производству. На этапе профессионального мастерства сварщики продемонстрировали навыки сборки и сварки труб. Второй день соревнований был посвящен заданиям по охране труда и пожарной безопасности.

Все участники очного этапа получили памятные подарки, победители были награждены ценными призами – защитными масками сварщика и денежной премией.