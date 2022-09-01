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42 человека погибли на водоемах Тюменской области с начала года

Происшествия, 09:42 21 сентября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

42 человека, в том числе семь детей, погибли на воде в Тюменской области по данным регионального управления МЧС на 20 сентября. Зарегистрировано 40 происшествий на воде, 11 из них связаны с эксплуатацией маломерных судов.

Как отметили в ведомстве, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года смертность на воде увеличилась на 40 %. Последние трагические случаи на реках и озерах связаны с гибелью рыбаков-любителей. Как правило, причиной становится пренебрежение правилами безопасности.

Спасатели напоминают, что, отправляясь на рыбалку, в первую очередь необходимо учитывать прогноз погоды: выход на водоемы в ветреную погоду и в темное время суток очень опасны. Более 76 % погибших во время рыбалки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать беды нужно сообщить родным и близким о планируемом месте рыбалки и уточнить время возвращения. Обеспечить себя и пассажиров на борту маломерного судна спасательными жилетами, даже если вы хорошо плаваете и уверены в своих силах.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок: не рекомендуется заплывать в незнакомые места, малейший "наезд" на острый край подводной коряги может серьезно повредить плавательное средство.

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# безопасность на воде , ГУ МЧС России по Тюменской области

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