Два года тюрьмы грозит жителю Вагая за проколотые колеса, разбитую посуду и испорченный потолок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 тыс. рублей ущерба нанес 33-летний житель с. Вагай Тюменской области своей подруге во время конфликта. Мужчине грозит срок в виде лишения свободы на два года, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

Женщина обратилась в полицию с заявлением об испорченном имуществе. Она рассказала, что они с сожителем поругались, обвиняемый высказал свои претензии и начал портит вещи. Мужчина взял нож, проколол колоса на машине потерпевшей, разбил в квартире посуду и заставил заявительницу срезать на кухне натяжной потолок. Общая сумма ущерба составила около 26 тыс. рублей.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.