  • 21 сентября 202221.09.2022среда
  • USD60,0158
    EUR60,0507
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Два года тюрьмы грозит жителю Вагая за проколотые колеса, разбитую посуду и испорченный потолок

Происшествия, 14:36 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 тыс. рублей ущерба нанес 33-летний житель с. Вагай Тюменской области своей подруге во время конфликта. Мужчине грозит срок в виде лишения свободы на два года, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

Женщина обратилась в полицию с заявлением об испорченном имуществе. Она рассказала, что они с сожителем поругались, обвиняемый высказал свои претензии и начал портит вещи. Мужчина взял нож, проколол колоса на машине потерпевшей, разбил в квартире посуду и заставил заявительницу срезать на кухне натяжной потолок. Общая сумма ущерба составила около 26 тыс. рублей.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , преступление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 21.09.2022Два года тюрьмы грозит жителю Вагая за проколотые колеса, разбитую посуду и испорченный потолок
14:03 21.09.2022"Заяц" украл мобильный телефон у спавшего на вокзале пассажира в Тюмени
12:56 21.09.2022Chevrolet сбил девушку на электросамокате в Тюмени
09:42 21.09.2022 42 человека погибли на водоемах Тюменской области с начала года