Коллаж из историй "Чудные бабы" представит молодежный театр в Тобольске

| Фото: сообщество "Свободный молодежный театр | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Свободный молодежный театр | Тобольск" во ВКонтакте

Спектакль "Чудные бабы. Коллаж" покажут в Свободном молодежном театре в Тобольске 24 сентября, начало в 19 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор театра Ольга Солодова, спектакль поставили по мотивам пьес российского драматурга Нины Садур. Использованы отрывки из ее драматических произведений, интервью, наблюдения из жизни.

"Играют две актрисы. Особенностью спектакля является структура драматургии. Это коллаж из историй и интервью. Так как Нина Садур — последовательница традиций Гоголя, мистическая составляющая в спектакле есть. Музыку для спектакля писал один из актеров нашего театра Степан Ямалеев", — добавила Ольга Солодова.

Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.