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Тюменца с полкило марихуаны задержала полиция

Происшествия, 17:23 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свыше 550 гр марихуаны изъяли полицейские у ранее судимого 32-летнего безработного жителя Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

По словам задержанного мужчины, наркосодержащие растения он собрал для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств".

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Тюменец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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