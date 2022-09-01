Тюменца с полкило марихуаны задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свыше 550 гр марихуаны изъяли полицейские у ранее судимого 32-летнего безработного жителя Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

По словам задержанного мужчины, наркосодержащие растения он собрал для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств".

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Тюменец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.