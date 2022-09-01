В домах Тюмени контролируют баланс температур теплоносителя

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

За балансом температур теплоносителя в трубопроводах в домах Тюмени следят специалисты УСТЭК. Сейчас температура составляет плюс 70 градусов, сообщает пресс-служба компании.

Температура теплоносителя зависит от погодных условий — чем холоднее на улице, тем выше температура теплофикационной воды, и наоборот.

Ресурсоснабжающая компания подает теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме занимается управляющая компания, если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт. Чтобы не было перерасхода и жары в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии. УК обязана корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды, исключая перегрев и недогрев помещений.

Если тепловая энергия поступает в дом через центральный тепловой пункт, то регулируют параметры теплоносителя на вводе в дом специалисты УСТЭК. В случае пониженных температурных параметров в квартире потребитель может обратиться в УК для их проверки. Если причины не связаны с неисправностью на внутридомовых инженерных сетях, во время осмотра в присутствии потребителя и представителей УК и УСТЭК причины отклонении от нужных температурных значений фиксируются в акте.

Напомним, новый отопительный сезон в Тюмени в штатном режиме стартовал с 14 сентября.