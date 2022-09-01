Ишимский виртуальный талисман Букляш воплотится в реальной жизни

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Букляш стал талисманом первой в Тюменской области модельной библиотеки в Ишиме в 2020 году. С тех пор он обосновался в виртуальной реальности: вел собственную страничку в соцсети, выкладывал интересный контент, знакомил пользователей с книжными новинками и интересными событиями. В октябре 2022 года Букляша ждет физическое воплощение в реальной жизни и знакомство с читателями.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь учреждения Анна Сигуева.

Она пояснила, что для развития библиотеки было необходимо создание не только векторной модели бренда, но и ростовой куклы-талисмана по эскизам победителя. Сшить ее появилась возможность только в 2022 году. Изготовили Букляша в Нижнем Новгороде. Швеи не хотели расставаться с малышом, настолько добрым, мягким и уютным получился талисман библиотеки из маленького сибирского городка.

"Пока никому его не показываем, готовим видеопрезентацию. Когда Букляш будет готов заявить о себе, он выйдет на улицы Ишима, пройдет по школам, поздоровается с детьми и устроит обнимашки. Приветствует прохожих на улицах города и в торговых центрах", - рассказала главный библиотекарь.

В библиотеке талисмана ждет большая работа, добавила она. Букляш будет читать книжки для детей, проводить интересные челленджи, а в День теплых объятий – делиться теплом и добром с большими и маленькими читателями.

По словам Анны Сигуевой, талисман примет участие в трех проектах. В первом, "Книжный нянь", Букляш поддержит семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для детей подготовит видеосказки, а для всей семьи – интересные книжные посиделки.

Также он представит свой дом в конкурсе фондов модельных библиотек "Золотая полка" в виде авторского эссе и видеоролика.

Кроме того, на конкурсе "Продвижение" продемонстрирует инструменты и способы продвижения бренда библиотеки на собственном примере и расскажет, как команда ишимских библиотекарей справилась с этой задачей.

Напомним, талисман создала жительница Ишима Ирина Суслонова. В визитной карточке персонажа она рассказала, что Букляш – персонаж из будущего, умный, грамотный и заботливый.

Инна Кондрашкина