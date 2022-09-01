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Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют на полчаса 23 сентября

Общество, 14:04 22 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск перекроют из-за установки рамной конструкции пешеходного перехода с 5 до 5 часов 30 минут 23 сентября. Объезд для автомобилей будет возможен через п. Салым, сообщает "Уралуправтодор".

Специалисты просят быть водителей внимательными и учитывать перекрытие при построении маршрута.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о дорожно-транспортных происшествиях можно узнать на официальном сайте ФКУ "Уралуправтодор", а также по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" по бесплатному номеру: 8-800-200-63-06.

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# перекрытие движения , трасса , Уралавтодор

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