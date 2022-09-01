Около 150 борцов объединят соревнования по грэпплингу в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 150 спортсменов поборются за звание сильнейших на чемпионате и первенстве Тюмени по спортивной борьбе. Соревнования в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги пройдут в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) 24 и 25 сентября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Торжественное открытие состязаний состоится 24 сентября в 13 часов. Начало соревнований в оба дня - в 10 часов.

Чемпионат и первенство соберут борцов из клубов единоборств "Центр ММА", "Раджа файт", "Боец", Cicero Costha и других. В поединках примут участие юные спортсмены в возрасте 12-13 лет, юноши и девушки 14-16 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет, мужчины и женщины старше 20 лет. Соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

Сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды города и получат возможность выступить на чемпионате и первенстве Тюменской области в этом спортивном сезоне.