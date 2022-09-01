Кросс по пересеченной местности пройдет на лыжной базе в Викулово

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Кросс по пересеченной местности стартует на лыжной базе центра "Русичи" в Викулово 24 сентября в 10 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Открытые соревнования проходят уже четвертый год. В прошлый раз участие приняли более 50 спортсменов разных возрастов, в том числе были гости из Абатского района. Сейчас ожидаем не меньше участников", — рассказала тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Татьяна Лотова.

Забеги пройдут в восьми возрастных категориях, в том числе участвуют дети от восьми лет и спортсмены старшего поколения 60+. Участникам предстоит преодолеть кросс по пересеченной местности на дистанциях от 800 до 7 тыс. 500 метров.

Многие любители спорта уже стали постоянными участниками кросса. Причем среди них есть целые семьи, которые всегда выходят на старт полным составом.