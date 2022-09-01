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Андрей Бекиров в компетенции "Предпринимательство - специалисты" представляет Тюменскую область на чемпионате "Абилимпикс"

Общество, 18:50 22 сентября 2022

пресс-служба департамента труда и занятости населения в Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения в Тюменской области

Предприниматель в сфере строительства Андрей Бекиров представляет Тюменскую область в Объединенном национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ "Абилимпикс". Он участвует в компетенции "Предпринимательство - специалисты", сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости.

Соревнования продлятся до 28 сентября. Участники в трех возрастных категориях "школьники", "студенты", "специалисты" соревнуются в очно-дистанционном формате на базе шести профессиональных образовательных организаций в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Итоги чемпионата подведут по окончанию очного этапа в конце октября в Москве.

пресс-служба департамента труда и занятости населения в Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения в Тюменской области

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# люди с ОВЗ , чемпионат Абилимпикс

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