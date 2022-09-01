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Фуат Сайфитдинов стал новым председателем Тюменской областной думы

Губернатор, 11:34 23 сентября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Фуат Сайфитдинов стал новым председателем Тюменской областной думы седьмого созыва. Его кандидатура была предложена фракцией партии "Единая Россия" и на заседании облдумы избрана депутатским корпусом единогласно.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, депутаты приняли верное решение. Фуат Ганеевич – опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента – вдумчивый профессиональный подход к законотворческой деятельности.

"В Тюменской области между исполнительной и законодательной властью выстроены конструктивные, рабочие отношения. Уверен, избрание Фуата Сайфитдинова на пост председателя регионального парламента укрепит эту традицию. Мы вместе продолжим работу на благо земляков", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , облдума , Фуат Сайфитдинов

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