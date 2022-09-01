Разметку для борьбы с заторами нанесли на перекрестке Профсоюзной и Советской в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

"Вафельная" разметка появилась на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Такая разметка из желтых ромбов обозначает участок перекрестка, где за исключением ряда случаев, оговоренных в ПДД, запрещено останавливаться более чем на пять секунд, если транспортное средство создаст препятствие движению в поперечном направлении.

Остановка на ней более чем на пять секунд приведет к штрафу в размере 1 тыс. рублей. На перекрестке работают камеры видеофиксации.