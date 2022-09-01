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В Тюменской области определят лучших тренеров-преподавателей

Спорт, 09:20 26 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тренеры-преподаватели Тюменской области посоревнуются в конкурсе профмастерства. Заявки на участие принимают до 5 октября, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования области.

Испытания пройдут в формате видеоконференции. Лучших назовут в номинациях: "Физическая культура", "Подготовка спортивного резерва" и "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства", "За преданность профессии" и "Молодая надежда". Призеры получат денежные призы, а победители станут лауреатами областного конкурса "Спортивная элита".

Помимо конкурсной комиссии выступления участников оценивает альтернативное жюри, которое тоже определит своего победителя.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.

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# конкурс , тренеры

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