В Тюменской области определят лучших тренеров-преподавателей

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тренеры-преподаватели Тюменской области посоревнуются в конкурсе профмастерства. Заявки на участие принимают до 5 октября, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования области.

Испытания пройдут в формате видеоконференции. Лучших назовут в номинациях: "Физическая культура", "Подготовка спортивного резерва" и "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства", "За преданность профессии" и "Молодая надежда". Призеры получат денежные призы, а победители станут лауреатами областного конкурса "Спортивная элита".

Помимо конкурсной комиссии выступления участников оценивает альтернативное жюри, которое тоже определит своего победителя.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.