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Мастер-классы, антиквариат и розыгрыш подарков ждут тюменцев на празднике RetroFest

Общество, 10:02 24 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на городской праздник RetroFest, который пройдет в музее "Ретротехники им. Михайлова" 25 сентября. Жители и гости областной столицы узнают об истории ретро и винтажа, сообщает Visit Tyumen во ВКонтакте.

Гостей фестиваля ждут детская, мото, благотворительная барахолки, мастер-классы для детей и взрослых, детский тест-драйв "ŠKODA Кроха". Желающие смогут приобрести антикварные и винтажные вещи. Также будет организована фуд-зона с бургерами и мороженым.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Велижанская, 69 с 12 до 17 часов. Вход свободный.

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# ретроавтомобили

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