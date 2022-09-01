Мастер-классы, антиквариат и розыгрыш подарков ждут тюменцев на празднике RetroFest

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на городской праздник RetroFest, который пройдет в музее "Ретротехники им. Михайлова" 25 сентября. Жители и гости областной столицы узнают об истории ретро и винтажа, сообщает Visit Tyumen во ВКонтакте.

Гостей фестиваля ждут детская, мото, благотворительная барахолки, мастер-классы для детей и взрослых, детский тест-драйв "ŠKODA Кроха". Желающие смогут приобрести антикварные и винтажные вещи. Также будет организована фуд-зона с бургерами и мороженым.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Велижанская, 69 с 12 до 17 часов. Вход свободный.