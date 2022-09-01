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136 воспитанников примет после капремонта детский сад № 14 в Ишиме

Общество, 18:35 23 сентября 2022

администрации города Ишима | Фото: администрации города Ишима

136 воспитанников примет после капремонта детский сад № 14 в Ишиме уже 26 сентября. Во время реконструкции старое здание преобразилось, сообщил глава города Федор Шишкин.

По его словам, в детском саду оштукатурены и покрашены стены, заменен линолеум, а на лестничных пролетах уложена плитка. Также в ходе ремонта обновлены двери и освещение. Глава города уверен, что коллектив, родители и воспитанники будут довольны произошедшими переменами.

администрации города Ишима | Фото: администрации города Ишима

Вместе с тем, он отмечает, что сегодня большинство корпусов образовательных учреждений Ишима в хорошем состоянии. Провести внутренние работы остается в пяти зданиях, а со временем капитальный ремонт будет проведен во всех детских садах. И что также важно, планируется и благоустройство прилегающих территорий.

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# благоустройство , детские сады , Ишим , капремонт

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