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Тюменские эксперты назвали главные ошибки при покупке нового жилья

Общество, 09:34 24 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оценить состояние проводки, водопроводных труб и системы отопления рекомендуют тюменские эксперты при покупке нового жилья.

Так, при оценке водопроводных труб важно учесть следующие нюансы: линия трубы должна быть прямой, соединения без всяких наплавлений. Краны для перекрытия воды должны быть исправны. Также важно проверить трубы в работе.

Радиаторы должны висеть крепко и ровно на стене. На них должны быть установлены вентили, чтобы можно было самостоятельно отключать отопительные приборы. Предпочтение лучше отдать биметаллическим радиаторам - они надежнее и лучше проводят тепло, пишет tmn.aif.ru.

Что касается проверки электричества, необходимо проверить проводку, розетки, светильники и узнать у застройщика о максимальной нагрузке для квартиры.

"При покупке жилья в новостройках нужно обращать внимание не только на внешнюю красоту, но и на качество материалов, правильность установки приборов. Быть внимательным не только к тому, как сделана твоя квартира, но и соответствует ли общее имущество дома всем нормам", – отмечает эксперт.

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# жилье , новостройки

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